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20.08.2019
Известия.ru

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

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Источник изображения: Фото: TASS/Liu Jie/imago images / Xinhua

США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 19 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

Испытания состоялись в воскресение на острове Сан-Николас в штате Калифорния.

18 августа глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия не станет принимать ответные меры до тех пор, пока США после выхода из ДРСМД не станут размещать новые ракеты в Европе и Азии. Он также заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
Проекты
РСМД
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