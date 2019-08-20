Войти
20.08.2019
Военное обозрение

В США опасаются новой крупной сделки по С-400

365
0
0

Джон Хэмре, генеральный директор и президент Центра стратегических и международных исследований (CSIS), прокомментировал ожидаемую покупку Индией российских противоракетных комплексов С-400. Он уверен, что такой шаг Нью-Дели "раскачает лодку американо-индийской дружбы".

Источник изображения: RT

В США намекнули, что в случае приобретения комплексов Нью-Дели, скорее всего, ожидает "участь" Турции. Ранее Анкара попала под политико-экономическое давление Америки из-за покупки российских систем, а со стартом поставок союзника по НАТО исключили из соглашения о приобретении истребителей пятого поколения F-35. Впрочем, решение Вашингтона фактически спровоцировало новую крупную сделку между Москвой и Анкарой, касающуюся покупки Су-35 или Су-57Э. Экспортную версию российской "пятерки" впервые представят через неделю в рамках МАКС-2019.

Что касается Индии, то США не смогут занять позицию, отличную от позиции по Анкаре, несмотря на "лучший период в американо-индийских отношениях", заявил Хэмре. Глава CSIS выразил уверенность, что сегодня национальные интересы Нью-Дели тесно связаны со стратегическими интересами Америки, несмотря на давнее сотрудничество Индии и РФ. Администрация Обамы якобы приложила немало усилий для укрепления этих связей. Покупка С-400 подорвет "доверие между странами", из-за чего Вашингтон больше не сможет надеяться на Индию в деле "сдерживания растущей угрозы со стороны России, Китая и Северной Кореи", подытожил Хэмре.

Иными словами, США опасаются новой крупной сделки по ЗРК С-400, потому вновь включили политический шантаж, недвусмысленно намекнув, что в случае реализации контракта в ход пойдет классический набор "санкционных инструментов". Вот только попытки взять Нью-Дели на испуг турецким примером выглядят неубедительно. Напомним, Индия стала третей страной после Китая и Турции, подписавшей контракт на покупку С-400. Сделку заключили во время визита Владимира Путина в Нью-Дели в октябре 2018 года. Сумма контракта – 5 миллиардов долларов. Поставки ожидаются с начала 2021 по 2024 годы.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
КНДР
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Су-35
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
МАКС-20XX
Похожие новости
25.01.2019
Новый железный занавес: российская система ПВО бросает вызов американской авиации (The Wall Street Journal, США)
24.12.2018
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события 2019 года в оборонной сфере
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
10.03.2015
Москва и Пекин: новое испытание
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.08 06:47
  • 3
Китайская компания Fangli "клонировала" российский вездеход ДТ-30П
  • 20.08 06:15
  • 89
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 05:45
  • 1
Совет технополиса "Эра" утвердил стратегию его научного развития
  • 20.08 03:10
  • 49
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 20.08 02:04
  • 7761
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.08 22:46
  • 2
В Норвегии заявили о неспособности противостоять России без НАТО
  • 19.08 21:06
  • 1
Хакеры взломали программный код F-15
  • 19.08 20:24
  • 16
Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели
  • 19.08 20:14
  • 1
В России отреагировали на данные о недостатках ВМФ
  • 19.08 17:15
  • 2
США почти одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 Viper
  • 19.08 16:57
  • 1
Прошли военно-полевые сборы 1-й казачьей дивизии
  • 19.08 16:22
  • 1
На Луну к 50-летию Октября
  • 19.08 15:36
  • 1
Война на Кавказе в августе 2008 года получила новую оценку
  • 19.08 15:08
  • 18
Правительство России увеличивает финансирование органов безопасности и Росгвардии
  • 19.08 14:14
  • 1
Применение артиллерии в войнах и конфликтах XXI века