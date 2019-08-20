В США опасаются новой крупной сделки по С-400

Джон Хэмре, генеральный директор и президент Центра стратегических и международных исследований (CSIS), прокомментировал ожидаемую покупку Индией российских противоракетных комплексов С-400. Он уверен, что такой шаг Нью-Дели "раскачает лодку американо-индийской дружбы".

Источник изображения: RT

В США намекнули, что в случае приобретения комплексов Нью-Дели, скорее всего, ожидает "участь" Турции. Ранее Анкара попала под политико-экономическое давление Америки из-за покупки российских систем, а со стартом поставок союзника по НАТО исключили из соглашения о приобретении истребителей пятого поколения F-35. Впрочем, решение Вашингтона фактически спровоцировало новую крупную сделку между Москвой и Анкарой, касающуюся покупки Су-35 или Су-57Э. Экспортную версию российской "пятерки" впервые представят через неделю в рамках МАКС-2019.

Что касается Индии, то США не смогут занять позицию, отличную от позиции по Анкаре, несмотря на "лучший период в американо-индийских отношениях", заявил Хэмре. Глава CSIS выразил уверенность, что сегодня национальные интересы Нью-Дели тесно связаны со стратегическими интересами Америки, несмотря на давнее сотрудничество Индии и РФ. Администрация Обамы якобы приложила немало усилий для укрепления этих связей. Покупка С-400 подорвет "доверие между странами", из-за чего Вашингтон больше не сможет надеяться на Индию в деле "сдерживания растущей угрозы со стороны России, Китая и Северной Кореи", подытожил Хэмре.

Иными словами, США опасаются новой крупной сделки по ЗРК С-400, потому вновь включили политический шантаж, недвусмысленно намекнув, что в случае реализации контракта в ход пойдет классический набор "санкционных инструментов". Вот только попытки взять Нью-Дели на испуг турецким примером выглядят неубедительно. Напомним, Индия стала третей страной после Китая и Турции, подписавшей контракт на покупку С-400. Сделку заключили во время визита Владимира Путина в Нью-Дели в октябре 2018 года. Сумма контракта – 5 миллиардов долларов. Поставки ожидаются с начала 2021 по 2024 годы.