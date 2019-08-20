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20.08.2019
Военное обозрение

В Индии заявили о повышении интереса к Су-30МКИ в связи с проблемами самолётов "Ягуар"

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Индийская пресса сообщает о том, что в Нью-Дели готовы отказаться от идеи дальнейшей модернизации истребителей-бомбардировщиков Jaguar. Причина не столько в том, что эти самолёты морально устарели, сколько в проблемах, которые были выявлены в процессе модернизации.

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно, что ранее индийская сторона договорилась о модернизации двигателей Rolls Royce Adour 811. Но в итоге выяснилось, что после "модернизации" двигатели начали существенно терять тягу. В связи с такой проблемой индийская сторона договорилась о модернизации с американской компанией Honeywell. В частности, планировалось рассмотреть вариант установки на самолёты двигателей F-125IN, а также нового варианта авионики.

Однако теперь выясняется, что сама программа по модернизации "Ягуаров" "опоздала на семь лет" и, мало того, имеет очень высокую стоимость. К такому выводу приходят представители индийских ВВС, отмечая, что проблемы с двигателями могут привести в конечном итоге к потере самолётов и военных лётчиков даже в небоевых условиях.

В издании Eurasian Times в этой связи отметили, что ВВС Индии теперь ещё в большей степени заинтересованы в закупках истребителей Су-30МКИ. Эти истребители названы изданием самыми передовыми истребителями индийских ВВС.

Напомним, что ранее проходило сообщение о возможном закрытии индийского производителя Су-30, так как слишком дорого для индийского бюджета обходится содержание этого завода. Для Индии, как утверждается в отдельных СМИ этой страны, возможно, было бы даже дешевле закупать Су-30МКИ напрямую из России – в уже собранном виде.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
SEPECAT Jaguar
Су-30
Су-30МК
Компании
Rolls-Royce
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