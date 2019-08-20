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20.08.2019
Интерфакс-АВН

Модуль телекоммуникационного спутника "Экспресс-АМУ7" передан итальянским специалистам для установки оборудования

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Экспресс-АМУ1
Российский телекоммуникационный космический аппарат тяжелого класса «Экспресс-АМУ1».
Источник изображения: http://www.rscc.ru/

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Модуль полезной нагрузки разрабатываемого российского космического аппарата "Экспресс-АМУ7" передан специалистам итальянской компании Thales Alenia Space для установки ретрансляционного оборудования, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Оборудование обеспечит связные функции космического аппарата в С-, Ku- и L-диапазонах частот. Готовый модуль полезной нагрузки будет возвращён в "ИСС" и интегрирован с модулем служебных систем - платформой спутника", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что спутник создается на базе платформы Экспресс-1000.

Договоры на создание двух новых спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" были подписаны между АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и европейской компанией Thales Alenia Space Italia в августе 2019 года.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Компании
Leonardo
Thales
ИСС Решетнева
Роскосмос
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