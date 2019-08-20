Frankfurter Rundschau (Германия): Восточная Европа активно наращивает вооружения из-за страха перед Россией

После присоединения Крыма к России в 2014 году в Восточной Европе повсеместно растут военные расходы, сообщает немецкая "Франкфуртер рундшау". Во главе этого нового тренда стоит Польша, выделившая 2% ВВП на оборону. Несмотря на экономический кризис, военный бюджет Украины также вырос на 21%. А вот в Западной Европе — одни "халявщики", считают американские представители в НАТО.

Ричард Гренелл обладает весьма сомнительным талантом скрывать в своих высказываниях существенное "что" за вопросительным "как". Например, в конце прошлой недели посол США в Берлине назвал "по-настоящему оскорбительным" тот факт, что американские налогоплательщики должны оплачивать пребывание нескольких десятков тысяч американских солдат на территории Германии, ведь речь идет о безопасности немецких граждан. Политики "большой коалиции" резко отреагировали на это заявление. Даже назвали его "шантажом". Дальнейшие дебаты были сосредоточены на вопросах дипломатического стиля и вывода войск США с территории Германии.

Причем Гренелл на самом деле затронул гораздо более серьезную тему, которая касается тенденции к новой гонке вооружений в Европе, стремительно набирающей обороты после российской аннексии Крыма в 2014 году. В восточной части европейского континента повсюду повышаются военные расходы, как правило, достигая двузначных показателей темпов роста. Во главе нового тренда стоит Польша, поэтому то, что Гренелл со своими утверждениями обращался к коллеге в Варшаве Джорджетт Мосбахер, едва ли было случайностью. Последняя в Твиттере хвалила Польшу за ее усилия в оборонном секторе. Страна выполнила свои обязательства в отношении НАТО, выделив 2% ВВП на оборону. Германия этого не делает.

Дональд Трамп недоволен берлинскими "халявщиками"

Фактически в Германии военные расходы составляют 1,2% ВВП. Поэтому президент США Дональд Трамп не упускает ни одной возможности упрекнуть берлинских "халявщиков" за их политику безопасности. Такое положение дел используют в своих целях польские власти. В июне президент Анджей Дуда снова поехал в Вашингтон, чтобы предложить американскому правительству создать в Польше постоянную военную базу, которая будет называться "Форт Трамп" из лести к президенту США. Но все напрасно. Трамп скрипя зубами вынужден был отказаться, поскольку основополагающий акт Россия - НАТО от 1997 года запрещает длительное размещение войск США на востоке Европы.

Тем не менее, Трамп пообещал дополнительно перевести 1 тысячу солдат из Германии в Польшу. Правда, на ротационной основе. Там уже размещены 4 000 моряков. Кроме того, он пообещал приехать в страну с визитом на 80-летие со дня нападения Германии и начала Второй мировой войны 1 сентября.

Украина увеличила военный бюджет на 21%

Поездок в Берлин Трамп, напротив, избегает. Но польские власти, независимо от политики партий, надеются на большее, чем президентские жесты. Сменяющие друг друга правительства за последние годы значительно увеличили расходы на военные нужды. Только в 2015 году, на следующий год после российской аннексии Крыма, польский военный бюджет вырос почти на 20% и достиг около 10 миллиардов евро.

Тогда за это отвечала либерально-консервативная партия "Гражданская платформа". На данный момент он составляет 12 миллиардов евро, а у власти находится правая партия "Право и справедливость". Ожидается, что к 2030 году доля военных расходов повысится до 2,5% ВВП.

Однако "исторический страх" перед Россией испытывают не только в Польше, но и во всей Восточной Европе. Эстонцы, латыши, литовцы, болгары, румыны и венгры приняли долгосрочные программы по увеличению своих оборонных расходов. Несмотря на экономический кризис, военный бюджет Украины вырос на 21% и составляет 4,5 миллиарда евро. Страна занимает восьмое место в мире по темпу роста военных расходов.

При этом абсолютные значения этих затрат могут выглядеть довольно скромно. Так, спорный оборонный бюджет Германии примерно в четыре раза превышает польский. Однако, на фоне прекращения действия Договора о РСМД между Россией и США, возникшие в Восточной Европе тенденции вызывают тревогу. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер не раз предупреждал о "серьезной угрозе военной конфронтации". Ведь Россия, конечно же, тоже вооружается. После войны в Грузии в 2008 году Кремль, по словам московского военного эксперта Василия Кашина, запустил "самую радикальную программу модернизации армии с конца XIX века".

Ульрих Крёкель (Ulrich Krkel)