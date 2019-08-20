На вооружение подразделений ПВО в Поволжье поставлен еще один радиолокатор "Небо-М"
Радиолокационный модуль дециметрового диапазона волн РЛМ-Д комплекса 55Ж6М "Небо-М".
Источник изображения: http://vitalykuzmin.net/
ЦАМТО, 19 августа. На вооружение подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) в Поволжье поставлен еще один многоэлементный межвидовой радиолокационный комплекс (РЛК) "Небо-М".
Комплекс предназначен для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий – от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных с использованием стелс-технологий на дальности до 600 км.
Перспективный РЛК позволит повысить контроль воздушного пространства в Поволжье, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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