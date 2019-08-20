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20.08.2019
Известия.ru

ЕКА отказалось от участия в выставочной экспозиции МАКС-2019

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Европейское космическое агентство (ЕКА) в этом году отказалось от участия в выставочной экспозиции авиасалона МАКС. Об этом сообщили в понедельник, 19 августа, в оргкомитете форума.

"Впервые за многие годы на авиасалоне не будет шале Европейского космического агентства. Однако делегация агентства будет работать на мероприятиях авиасалона", — цитирует ТАСС представителя оргкомитета.

В ЕКА информагентству подтвердили, что формат участия в авиасалоне изменился.

МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Как сообщалось 16 августа, на авиасалоне впервые покажут экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного Ил-112ВЭ. Также на МАКСе представят макет беспилотника вертикального взлета массой 7 т.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-112
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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