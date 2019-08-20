Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели воздушный бой в стратосфере

ЦАМТО, 19 августа. В соответствии с планом боевой подготовки экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ морской авиации ТОФ, дислоцированные на Камчатке, провели тренировку по перехвату в стратосфере условного нарушителя воздушного пространства России.

Впервые в воздушном бою на практическом потолке приняли участие модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В роли нарушителя воздушной границы выступил один из МиГ-31БМ, перед которым стояла задача – в нижних слоях стратосферы на максимальной скорости проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования.

На перехват цели был поднят другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава дежурных сил. Полет осуществлялся на скорости 2500 км/ч. и на высоте более 20 км. Для усложнения выполнения задания экипаж МиГ-31БМ вел поиск противника самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО.

После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. Всего за летную смену экипажи МиГ-31БМ провели 6 вылетов в стратосферу.

Тренировка стала одним из этапов освоения модернизированной авиационной техники и совершенствования летчиками-истребителями навыков пилотирования, необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).