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20.08.2019
ЦАМТО

Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели воздушный бой в стратосфере

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 19 августа. В соответствии с планом боевой подготовки экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ морской авиации ТОФ, дислоцированные на Камчатке, провели тренировку по перехвату в стратосфере условного нарушителя воздушного пространства России.

Впервые в воздушном бою на практическом потолке приняли участие модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В роли нарушителя воздушной границы выступил один из МиГ-31БМ, перед которым стояла задача – в нижних слоях стратосферы на максимальной скорости проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования.

На перехват цели был поднят другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава дежурных сил. Полет осуществлялся на скорости 2500 км/ч. и на высоте более 20 км. Для усложнения выполнения задания экипаж МиГ-31БМ вел поиск противника самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО.

После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. Всего за летную смену экипажи МиГ-31БМ провели 6 вылетов в стратосферу.

Тренировка стала одним из этапов освоения модернизированной авиационной техники и совершенствования летчиками-истребителями навыков пилотирования, необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Проекты
Военные учения
ТОФ
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