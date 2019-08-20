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20.08.2019
Интерфакс-АВН

Россия согласно Договору по открытому небу выполнит наблюдательный полет над Великобританией, а США - над РФ

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В кадр случайно попал фоторазведчик Ан-30, используемый для мониторинга территории сопредельных стран по программе "Открытое небо"
В кадр случайно попал фоторазведчик Ан-30, используемый для мониторинга территории сопредельных стран по программе "Открытое небо".
Источник изображения: warspot.ru

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Российские военные наблюдатели в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН) совершат инспекционный полет над территорией Великобритании, в то время как специалисты из США выполнят полет над Россией, сообщает в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу РФ планирует выполнить наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над территорией Великобритании", - говорится в публикации со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По имеющимся у издания данным, наблюдательный полет над территорией Соединенного Королевства пройдет в период с 19 по 23 августа. Британские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать соблюдение согласованных параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

В то же время в рамках реализации ДОН с 19 по 24 августа миссия США выполнит наблюдательный полет над территорией России на американском самолете наблюдения ОС-135Б, отмечается в статье.

При этом газета уточняет, что самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения оружия. Кроме того, аппаратура наблюдения прошла международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Ан-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
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