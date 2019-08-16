Россия призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии

Москва считает, что США в качестве основы для дальнейшего диалога по нераспространению вооружений могли бы объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля МИД России Владимир Ермаков.

"Россия как ответственное государство не заинтересована в новых "ракетных кризисах". В связи с этим напомню о принятом у нас на высшем уровне решении не развертывать наземные РСМД ни в Европе, ни в АТР, пока там не появятся американские ракеты аналогичного класса. Считали бы логичным шагом по обеспечению предсказуемости и созданию конструктивной основы для дальнейшего диалога встречный мораторий со стороны США и их союзников", – передает его слова РИА "Новости".

Он добавил, что у Вашингтона пока "нет интереса к такому решению".

Кроме того, Ермаков отметил, что "американские пробросы" о возможности размещения РСМД наземного базирования в любом регионе мира вызывают самое серьезное беспокойство.

Он указал, что американский посол Хантсман не первый заявивший о размещении американских ракет средней дальности наземного базирования в Азии. До этого на эту тему уже рассуждали некоторые высокопоставленные военные США.

"В частности, об этом прямо говорил министр обороны США Марк Эспер. На днях в том же ключе отметилась и старшая замгоссекретаря Андреа Томпсон. Более того, в контактах с нами американцы даже не скрывали, что фактор Китая был ключевым для США при принятии решения о выходе из ДРСМД", – резюмировал Ермаков.

Он также прокомментировал заявления о том, что США могут разорвать СНВ-3 из-за разработки Россией гиперзвуковых ракет.

"Если попробовать действительно разбираться в сути вопроса, то, прежде всего, следует отметить, что под охват Договора о СНВ подпадают только определенные в нем вполне конкретные категории стратегических вооружений", – передает его слова РИА "Новости".

Он отметил, что под действие договора попадают межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок, тяжелые бомбардировщики и пусковые установки МБР и БРПЛ. На все остальное договор не распространяется.

"Это относится и к ведению по ним НИОКР. Поэтому увязка вопроса о гипотетическом продлении ДСНВ с какими-либо вооружениями, которые не относятся к названным категориям, абсолютно несостоятельна", – сказал Ермаков.

Накануне источник в Белом доме заявил, что администрация США считает разработку Россией гиперзвуковых крылатых ракет причиной поставить под сомнение продление на пять лет договора СНВ-3.

Сергей Гурьянов