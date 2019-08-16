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16.08.2019
Военное обозрение

В Киеве заявили о победе Ан-178 в тендере на поставку самолётов в Перу

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Перуанская национальная полиция выбрала для своих полетов украинский самолет Ан-178. В ходе объявленного МВД Перу тендера на поставку военно-транспортных самолетов для нужд полиции, победила заявка ГК "Укроборонпрома". Об этом сообщает пресс-служба украинского концерна.

Источник изображения: Укроборонпром

Как заявил гендиректор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, в ходе тендера на поставку МВД Перу самолетов для нужд полиции, победу одержал военно-транспортный самолет Ан-178, который заменит ранее поставленные Ан-32Б. По его словам украинскому самолету удалось выиграть у C-27 Spartan консорциума Lockheed Martin и Alenia и C-295 производства Airbus Military.

Перу может стать первым экспортным полигоном для нового самолёта, созданного на ГП "Антонов". В нашу пользу в этом случае сыграли как профессионализм и настойчивость контрактников "Укроборонпрома", так и легендарная надёжность торговой марки "Антонов"

- заявил Букин, добавив, что оценивались эксплуатационные характеристики, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала, социальные и производственные преференции.

Напомним, что многоцелевой транспортный самолет Ан-178 является развитием региональных самолетов Ан-148/Ан-158. Проектирование самолета велось без использования проектной документации, что привело к нарушению центровки самолета из-за просчетов проектировщиков. Первые полеты в 2015 году, в том числе на выставки в Ле-Бурже и Дубае, Ан-178 совершал с дополнительным балластным грузом массой 1,32 тонны в виде пакета из 15 стальных плит весом 85–90 кг каждая, уложенного сразу за кабиной экипажа. В настоящее время самолет все еще не сертифицирован и даже не добрался до стадии серийного производства.

По заявлению разработчиков, самолет имеет следующие характеристики: высота полета - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Форма фюзеляжа и рампа позволяют перевозить крупногабаритные грузы массой до 18 тонн, в том числе контейнеры.

Новость о том, что Ан-178 выиграл тендер МВД Перу, подана на Украине как великая победа концерна "Антонов". В соцсетях и СМИ уже заявляют, что данный тендер позволит возродить производство самолетов на предприятии, в том числе и для собственных ВВС. Однако в "Укроборонпроме", когда заявляли о победе, забыли уточнить одну маленькую, но существенную деталь, - речь идет о поставке всего одного самолета с неясными дальнейшими перспективами, а стоимость всего контракта составляет 65 млн. долларов.

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Страны
Перу
Украина
Продукция
C-27J
C-295 CASA
Ан-148
Ан-158
Ан-178
Ан-32
Компании
Airbus
Lockheed-Martin
Антонов ГП
Укроборонпром
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