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16.08.2019
Известия.ru

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вошел в Ла-Манш

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Корабли и суда обеспечения Северного флота зашли в пролив Ла-Манш, сообщает пресс-служба флота в четверг, 15 августа.

Возглавил отряд ракетный крейсер "Маршал Устинов", передает "Интерфакс". В составе также действуют средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир "СБ-406".

В течение суток корабли пересекут самую узкую часть Ла-Манша — пролив Па-де-Кале — и продолжат свое движение к югу.

Ожидается, что экипаж крейсера примет участие в ряде учений с кораблями других флотов ВМФ России, а также с иностранными ВМС. Также в планах ряд деловых заходов в порты африканских стран и Средиземноморского региона.

"Маршал Устинов" вышел из Североморска 3 июля и к настоящему моменту преодолел более 4 тыс. морских миль. Сначала он принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а после экипаж крейсера поучаствовал в маневрах ВМФ "Океанский щит – 2019".

"Маршал Устинов" — второй корабль проекта 1164 "Атлант". Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Находится в строю с 1986 года. Последняя модернизация крейсера завершилась в 2016 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
СФ
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