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16.08.2019
Интерфакс-АВН

Заявление Болтона о краже РФ гиперзвуковых технологий у США голословно - Балуевский

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Юрий Балуевский, генерал армии.

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Заявления помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об украденных Россией технологиях гиперзвукового оружия продиктованы его личными убеждениями, доказательства не приведены, считает бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский.

"Я знаю лично господина Болтона, подчеркивающего исключительность американцев, поэтому не очень удивился этому его заявлению. Он проверял наши чертежи, наши разработки? Это опять об исключительности американцев, о том, что все остальные могут только копировать или пользоваться тем, что им дадут", - сказал Балуевский, комментируя заявление Болтона.

"Давайте оставим это на совести господина Болтона. Сейчас сложно проверить, кто зашёл дальше. Проверить реально можно будет только в тех условиях, когда будет применено их оружие и наше. Дай Бог, чтобы до этого дело не дошло", - заявил бывший начальник Генштаба.

В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил о начале серийного производства нового российского оружия - ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком. "В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сказал тогда Путин.

В Военной академии РВСН сообщали, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны. Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

В четверг Джон Болтон заявил в интервью "Голосу Америки", что Россия ведёт разработку гиперзвукового оружия, основываясь во многом на украденных у США технологиях. "Несмотря на то, что российская экономика примерно сопоставима по масштабам с экономикой Нидерландов, РФ все равно тратит достаточно средств на оборону, чтобы иметь возможность модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые виды средств доставки (ядерных боеголовок, - "ИФ"), - ракеты с планирующим гиперзвуковым боевым блоком, гиперзвуковые крылатые ракеты, причём используя при этом технологии, многие из которых были украдены у США", - сказал Болтон.

Таким образом советник президента США по нацбезопасности прокомментировал инцидент на военном полигоне под Северодвинском 8 августа. Он отметил, что во время испытания "очевидно, что что-то пошло не так".

Болтон добавил, что данное происшествие свидетельствует о том, что Россия "пытается произвести технический прогресс в своих возможностях по доставке ядерного оружия".

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент на полигоне в Архангельской области, заявил, что США обладают технологией, подобной той, что привела к взрыву жидкостной двигательной установки, но более продвинутой. "Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского "Скайфолла" (кодовое обозначение НАТО для российской крылатой ракеты "Буревестник", - "ИФ") заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", - написал Трамп в твиттере.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне произошел инцидент, приведший к человеческим жертвам. Госкорпорация "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
США
Продукция
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