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16.08.2019
Интерфакс-АВН

Экс-начальник ЦНИИ Минобороны отвергает заявление Болтона о краже Россией у США технологий гиперзвукового оружия

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Дворкин Владимир Зиновьевич. Научный руководитель, Центр проблем СЯС, Академия военных наук, генерал-майор (в зап.). Источник: svop.ru.

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Россия не могла украсть у США технологии гиперзвукового оружия, так как разработала его задолго до американцев, заявил "Интерфаксу" известный военный эксперт генерал-майор Владимир Дворкин.

"Планирующий гиперзвуковой аппарат был разработан ещё в Советском Союзе, когда американцы ничем подобным ещё и не занимались, и не нужно им было", - сказал Дворкин, комментируя слова советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона о том, что российские разработки гиперзвукового оружия во многом основываются на украденных у США технологиях.

Дворкин в прошлом возглавлял 4-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны (занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и войск Воздушно-космической обороны).

"То, что сделано в области планирующего гиперзвукового оружия - это российские разработки, российские идеи и российские технологии для их воплощения", - подчеркнул эксперт.

По его словам, такие разработки велись в "НПО машиностроения" ещё в конце 1980-х годов в ответ на предполагаемую реализацию объявленной Рейганом программы "звёздных войн".

"Всё, что касается завершения разработок, при создании образцов - мы идём на равных (Россия и США, - "ИФ"). А с точки зрения использования других элементов, например, материалов, электроники - здесь мы, конечно, всегда отставали и вынуждены были компенсировать наше отставание другими методами, в частности, увеличивая массу конструкций", - сказал Дворкин.

В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил о начале серийного производства нового российского оружия - ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком. "В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сказал тогда Путин.

В Военной академии РВСН сообщали, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны. Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

В четверг Джон Болтон заявил в интервью "Голосу Америки", что Россия ведёт разработку гиперзвукового оружия, основываясь во многом на украденных у США технологиях. "Несмотря на то, что российская экономика примерно сопоставима по масштабам с экономикой Нидерландов, РФ все равно тратит достаточно средств на оборону, чтобы иметь возможность модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые виды средств доставки (ядерных боеголовок, - "ИФ") - ракеты с планирующим гиперзвуковым боевым блоком, гиперзвуковые крылатые ракеты, причём используя при этом технологии, многие из которых были украдены у США", - сказал Болтон.

Таким образом советник президента США по нацбезопасности прокомментировал инцидент на военном полигоне под Северодвинском 8 августа. Он отметил, что во время испытания "очевидно, что что-то пошло не так".

Болтон добавил, что данное происшествие свидетельствует о том, что Россия "пытается произвести технический прогресс в своих возможностях по доставке ядерного оружия".

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент на полигоне в Архангельской области, заявил, что США обладают технологией, подобной той, что привела к взрыву жидкостной двигательной установки, но более продвинутой. "Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского "Скайфолла" (кодовое обозначение НАТО для российской крылатой ракеты "Буревестник", - "ИФ") заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", - написал Трамп в твиттере.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне произошел инцидент, приведший к человеческим жертвам. Госкорпорация "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

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