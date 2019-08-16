ВВС Индонезии подтвердили проведение модернизации истребителей Су-30МК в Республике Беларусь

ЦАМТО, 15 августа. Военно-воздушные силы Индонезии в конце июля приняли два истребителя Су-30МК, которые прошли модернизацию на ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" (Барановичи, Республика Беларусь).

В ответ на запрос Jane's Defence Weekly офис службы информации и связей с общественностью ВВС Индонезии подтвердил, что самолеты с серийными номерами TS-3001 и TS-3002 28 июля 2019 года были доставлены на авиабазу ВВС Индонезии "Султан Хасануддин" на борту транспортного самолета Ан-124-100M "Руслан".

Как сообщается, на 558-м АРЗ была проведена модернизация авионики и систем прицеливания самолетов. Дополнительные подробности выполненных работ не раскрываются.

На вооружении дислоцированной на авиабазе "Султан Хасануддин" 11-й эскадрильи 5-го авиационного крыла имеется 16 самолетов марки "Су": два Су-27СК (получены в 2003 году) и три Су-27СКМ (2010 год), а также два Су-30МК (2003 год) и девять Су-30МК2 (2008-2013 гг.).

По данным источников издания, в рамках усилий по укреплению присутствия вооруженных сил Индонезии в Южно-Китайском море командование ВВС планирует разместить несколько самолетов Су-30 и Су-27 на авиабазе "Ранаи" на острове Риау. На объекте уже построена ВПП и установлена РЛС.