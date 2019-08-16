Россия не отстает от США в разработке гиперзвукового оружия, обвинения в краже технологий беспочвенны - Клинцевич

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Заявление советника президента США Джона Болтона о краже Россией американских военных технологий голословно, РФ не отстает в разработке гиперзвукового оружия, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Абсолютно голословное утверждение. Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза, и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

"Сегодня ситуация принципиально иная. Россия, мягко говоря, не отстает от США в разработке нового гиперзвукового оружия", - заявил сенатор.

По его мнению, у России не меньше оснований обвинить США в краже российских технологий в этой сфере.

"Но мы предпочитаем вести конструктивный диалог, а не обмениваться обвинениями", - сказал Клинцевич.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон утверждал, что Россия ведёт разработку гиперзвукового оружия, основываясь во многом на украденных у США технологиях.

"Несмотря на то, что российская экономика примерно сопоставима по масштабам с экономикой Нидерландов, РФ все равно тратит достаточно средств на оборону, чтобы иметь возможность модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые виды средств доставки (ядерных боеголовок, - "ИФ") - ракеты с планирующим гиперзвуковым боевым боком, гиперзвуковые крылатые ракеты, причём используя при этом технологии, многие из которых были украдены у США", - сказал Болтон в интервью "Голосу Америки".

Таким образом, советник президента США по нацбезопасности прокомментировал инцидент на военном полигоне под Северодвинском. Он отметил, что во время испытания "очевидно, что что-то пошло не так".

Болтон добавил, что данное происшествие свидетельствует о том, что Россия "пытается произвести технический прогресс в своих возможностях по доставке ядерного оружия".

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, заявил, что США обладают технологией, подобной той, что привела к взрыву жидкостной двигательной установки в Архангельской области 8 августа, но более продвинутой.

"Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского "Скайфолла" (кодовое обозначение НАТО для российской крылатой ракеты "Буревестник", - "ИФ") заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", - написал Трамп в твиттере.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорации "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".