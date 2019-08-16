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16.08.2019
ЦАМТО

Партия спутниковых станций "Аурига" поступила в бригаду связи ЦВО на Урале

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Спутниковая станция Р-448м "Аурига"
Спутниковая станция Р-448м "Аурига".
Источник изображения: Пресс-служба Центрального военного округа

ЦАМТО, 15 августа. . Партия из четырех спутниковых станций Р-448м "Аурига" поступила по гособоронзаказу в бригаду связи Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированную в Свердловской области.

Мобильные автоматизированные станции предназначены для организации сетей спутниковой радиосвязи в интересах частей и подразделений, действующих в отрыве от основных сил через ретранслятор связи космического аппарата. Они позволяют осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты. Работа станций обеспечивает формализованную служебную связь и режим закрытой телефонной связи.

Поступившие спутниковые станции будут задействованы в ходе стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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