ВМФ России признали "невыездным"

Текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности Военно-морского флота (ВМФ) страны, что сделает невозможным самостоятельное выполнение им операций в дальних морях, пишет в Riddle военный эксперт Павел Лузин.

"И тут нас не должны вводить в заблуждение даже 180 кораблей, которые флот должен получить к указанной дате, — абсолютное большинство из них являются малыми боевыми кораблями и вспомогательными судами", — объяснил специалист.

Эксперт обратил внимание на то, что, согласно заявленным планам, в ближайшее десятилетие Россия должна построить как минимум три стратегических подлодки, семь атомных подлодок с крылатыми ракетами и одну атомную подлодку специального назначения (всего 11 атомных субмарин). "Для сравнения, за прошедшее десятилетие Россия в куда более благоприятных экономических и политических условиях построила восемь таких субмарин, включая те, что сейчас проходят испытания и только готовятся к принятию в состав флота", — отмечает Лузин.

Специалист полагает, что выходом из сложившейся ситуации является создание корветов и фрегатов (сторожевых кораблей) водоизмещением до 4,5 тысячи тонн, а также дизель-электрических подводных лодок, чем "на протяжении уже многих лет" и занимается Россия.

ВМФ сохранит свое военно-политическое значение лишь в ядерном сдерживании и вблизи российских границ, считает эксперт. "В случае же операций в дальних морях Россия будет вынуждена искать тактические коалиции или присоединяться к таким коалициям в политических целях", — заключил Лузин.

В январе этого года первый вице-президент Академии геополитических проблем, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков написал, что ВМФ России не имеет кораблей, способных оказать действенную огневую поддержку приморскому флангу армии или десанту при высадке, а также осуществлять сопровождение последнего в оперативной глубине. В декабре 2017 года он же заявил, что "уровень готовности российского ВМФ к масштабным морским операциям невелик".