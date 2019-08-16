Войти
16.08.2019
Интерфакс-АВН

Ракетные пуски Северной Кореи угрожают американским войскам в Азии и союзникам США - Болтон

238
0
0
Старт баллистических ракет в КНДР
Старт баллистических ракет в КНДР.
Источник изображения: Reuters

Вашингтон. 15 августа. ИТЕРФАКС - Последний пуск баллистической ракеты, осуществленный КНДР, является нарушением резолюций СБ ООН и представляет угрозу безопасности Южной Кореи, Японии и размещенных в Азии американских военных, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Последняя испытанная ракета, которую мы определили как KN 23, по нашему мнению, по своим параметрам дальности полета может, вероятно, поражать цели на всей территории Южной Кореи и части территории Японии. Это, конечно, угрожает и нашим силам, размещенным там", - сказал он в интервью "Голосу Америки".

В то же время Болтон сказал, что, хотя испытания Северной Кореей баллистических ракет малой дальности противоречат резолюциям СБ ООН, они не нарушают обещаний северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту Дональду Трампу на первом саммите США-КНДР в Сингапуре.

Ранее министр обороны США Марк Эспер пояснил журналистам, что США все же отдают приоритет дипломатическому решению северокорейской проблемы, поэтому избегают жесткой реакции на ракетные пуски Пхеньяна из опасений, что это может навредить переговорному процессу.

Болтон коснулся перспектив диалога с Севером, выразив надежду, что переговоры на рабочем уровне "скоро возобновятся".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Сингапуp
США
Южная Корея
Япония
Компании
ООН
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
Похожие новости
09.08.2019
Пуск ракет: Ким Чен Ын предупредил Сеул и Вашингтон
06.05.2019
Америка встревожена: Ким запустил ракеты
19.06.2018
"Похоже на ситуацию в Ираке": США посчитали ядерные объекты Кима
04.12.2017
Чем чревата ядерная демагогия
11.04.2017
Авианосец США идет на юбилей Ким Ир Сена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 04:34
  • 83
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 16.08 04:24
  • 124
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 16.08 04:13
  • 62
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 16.08 03:09
  • 12
The Hill (США): Россия хвастливо заявляет о победе в гонке вооружений после фатального взрыва ракеты
  • 16.08 02:57
  • 1
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 16.08 02:39
  • 1
Технологический прорыв: КНДР создала аналог американской ракеты ATACMS
  • 16.08 01:50
  • 12
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 16.08 00:39
  • 40
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 16.08 00:25
  • 1
В Польше заявили о желании вдвое увеличить вооруженные силы страны
  • 16.08 00:06
  • 1
Белоруссия обеспокоена: учения НАТО носят наступательный характер
  • 15.08 23:54
  • 1
Около 1 тыс. российских военнослужащих прибыли в Монголию для участия в учениях "Селенга"
  • 15.08 23:40
  • 1
Российские десантники установили восемь рекордов на конкурсе "Десантный взвод" под Псковом
  • 15.08 23:20
  • 24
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 22:34
  • 2
Танковый биатлон: танки гнать осторожно, пушками не вращать
  • 15.08 22:22
  • 3
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД