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16.08.2019
Интерфакс-АВН

Российский ядерный потенциал остается реальной проблемой для США - Болтон

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Ракетный комплекс "Рубеж"
Четвертый пуск серии испытаний стратегического ракетного комплекса "Рубеж".
Источник изображения: http://www.arms-expo.ru/

Вашингтон. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Российские разработки ядерного оружия и средств его доставки представляют реальную угрозу для США и их союзников, считает помощник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

"Этот потенциал и возможность того, что другие страны получат его тоже, остается реальной проблемой для США и их союзников", - заявил Болтон в интервью "Голосу Америки".

Ранее он прокомментировал инцидент на военном полигоне под Северодвинском, где произошел взрыв во время испытаний.

"Несмотря на то, что российская экономика примерно сопоставима по масштабам с экономикой Нидерландов, РФ все равно тратит достаточно средств на оборону, чтобы иметь возможность модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые виды средств доставки (ядерных боеголовок - ИФ) - ракеты с планирующим гиперзвуковым боевым боком, гиперзвуковые крылатые ракеты, причём, используя при этом технологии, многие из которых были украдены у США", - сказал помощник президента по нацбезопасности.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне произошел инцидент с человеческими жертвами. В госкорпорации "Росатом" позднее сообщили, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.

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