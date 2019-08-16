"Честно говоря, не совсем получилось": ВМС США возвращаются к традиционным корпусам

Американские военные после ряда экспериментов, связанных с созданием "революционных" боевых кораблей, были вынуждены признать: оптимальным корпусом является традиционная, проверенная временем конструкция.

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Старый корпус корабль не испортит

Со слов контр-адмирала Билла Галиниса, исполнительного директора программы судостроения ВМС США, слова которого приводит издание USNI, модернизацию боевого потенциала требуется осуществлять, снижая риски ее провала. Поэтому необходимо сосредоточиться на обновлении оружия и корабельных систем, а не делать акцент на создании радикально новых корпусов.

В качестве примера указанный военный привел десантные корабли нового типа, отметив, что ожидаемый к поставке Tripoli (LHA-7) будет похож на USS Wasp (LHD-1), который был введен в эксплуатацию в 1989 году. Но при этом данный УДК типа "Америка" будет иметь значительно большие возможности.

Два корабля принципиально одинаковые, но разные.

- отметил Галинис, указав, что они имеют множество отличий, в частности, в роли силового агрегата вместо паровой установки выступает газовая турбина.

Последние версии десантных транспортов-доков типа "Сан-Антонио" имеют тот же корпус, что и первенцы серии, строившиеся с 2000 года. Однако размещенные на борту информационные системы значительно улучшены.

Пороки революционности

Со слов Галиниса, революционные проекты кораблей – LCS и эсминцы класса Zumwalt – являются прорывом. Но столь радикальные проекты сопровождаются новыми технологиями, которые представляют большой риск.

У нас была новая форма корпуса, у нас была новая силовая установка, новая боевая система, новая система управления кораблем, новая сигнатура, новая матрица. Огромное количество новых технологий, которые вошли туда. И, честно говоря, получилось не совсем так, как мы планировали, когда начинали.

- заявил адмирал.

Учет этого опыта привел к тому, что флот стал ориентироваться на проверенные конструкции. Яркими примерами изменения подхода являются программы создания нового фрегата и тяжелого полярного ледокола, опирающиеся на уже существующие образцы, проект большого корабля боевой поддержки (Large Surface Combatant), который будет построен на основе боевой системы Arleigh Burke Flight III и РЛС ПВО и ПРО.

Как пояснил Галинис, еще одним способом повышения боевой эффективности является модернизация кораблей, в ходе которой корпус остается прежним, а мощь радикально возрастает.