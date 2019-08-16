Корабли Dream Chaser выполнят с помощью новой ракеты шесть полетов к МКС с 2021 года

Гендиректор Sierra Nevada Фатих Озмен отметил, что эти корабли можно запускать с помощью любой обычной ракеты

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Компания United Launch Alliance (ULA) предоставит свои новейшие ракеты-носители для выполнения шести полетов космических аппаратов Dream Chaser корпорации Sierra Nevada Corporation по обеспечению и обслуживанию Международной космической станции (МКС) с 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ULA.

"Dream Chaser можно запускать с помощью любой обычной ракеты, поэтому у нас есть широкий выбор опций", - отметил генеральный директор Sierra Nevada Фатих Озмен. "Sierra Nevada выбрала ULA из-за их тесного взаимодействия в реализации программы Dream Chaser, из-за репутации, которой эта компания пользуется за обеспечение безопасности, и за пунктуальность. Американский космический корабль и американский носитель вместе дадут наилучшее совмещение инноваций и исследований", - надеется Озмен.

Упомянутый выше космический корабль похож на уменьшенный вариант шаттла и предназначен для доставки грузов на околоземную орбиту и обратно на Землю. Dream Chaser может выводиться в космос ракетами-носителями и возвращаться самостоятельно, осуществляя посадку как космоплан на взлетно-посадочную полосу. Контракт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с Sierra Nevada предусматривает доставку такими аппаратами на МКС грузов общей массой более 5,4 т. Dream Chaser во время запланированных миссий пробудут состыкованными со станцией 75 дней и доставят обратно на Землю около 3,2 тонн отходов и результатов научных экспериментов.

Для запусков кораблей предполагается использовать носители Vulcan - Centaur, которые ULA называет практически безотказными и в высшей степени надежными. Для их пусков будут использоваться стартовые комплексы на космодроме на мысе Канаверал и на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии.