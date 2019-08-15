Оригинал взят у коллеги dambiev в Военно-морской парад в честь 100-летия ВМС Латвии

10 августа 2019 года в Рижском заливе прошел военно-морской парад в честь 100-летия ВМС Латвийской Республики.

На мероприятии в честь столетнего юбилея Латвийских ВМС нынешний президент страны Эгил Левитс заявил о том, что каждый житель Латвии может чувствовать себя в безопасности, благодаря Латвийскому морскому флоту, который обеспечивает защиту Латвии не только на ее территории, но за пределами Балтийского моря.

В параде принимали участие следующие корабли ВМС Латвии и НАТО:

1. LV - штабной корабль латвийского флота "Вирсайтис" 2. LV - корабль снабжения "Варонис" 3. LV - минные тральщики "Иманта" и "Виестурс", 4. LV - патрульные корабли "Елгава" и "Резекне", 5. шведский корвет "Helsingborg", 6. финский минный заградитель "Pyharanta", 7. немецкий корабль снабжения "Werra", 8. эстонский штабной корабль "Wambola", 9. литовский противоминный корабль "Selis" 10. польский поисково-спасательный корабль "Lech".