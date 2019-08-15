Пхеньян предостерегает Сеул от размещения американских ракет средней дальности на своей территории

Гонконг. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Развертывание американских ракет средней дальности наземного базирования в Южной Корее приведет к эскалации в регионе, говорится в сообщении, распространенном в среду северокорейским государственным агентством ЦТАК.

"Развертывать новое наступательное вооружение в Южной Корее - это дерзкая эскалация напряженности в регионе, действие, которое может спровоцировать новую "холодную войну" и гонку вооружений", - сообщает ЦТАК.

Размещение американских ракет приведет к тому, что Южная Корея станет "щитом от пуль" и пойдет по пути саморазрушения, отмечает ЦТАК.

Также КНДР раскритиковала размещение в Южной Корее американских ракетных комплексов THAAD. Эти комплексы были развернуты в уезде Сонджу в 300 км к юго-востоку от Сеула в 2017 году, несмотря на недовольство Китая и КНДР.

"Размещение системы THAAD принесло южнокорейскому народу только тревогу из-за возможности войны, экономические убытки и физические страдания", - говорится в статье ЦТАК.

3 августа, на следующий день после того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, глава Пентагона Марк Эспер заявил о том, что он желает, чтобы США в скором времени разместили неядерные ракеты средней дальности в Азии.

Тогда ряд СМИ предположил, что одним из возможных точек для размещения ракет может стать Южная Корея, сообщает агентство "Ренхап".