Войти
15.08.2019
Интерфакс-АВН

Боевики в сирийском Идлибе сбили самолет правительственных сил и взяли пилота в плен - СМИ

397
0
0
Идлиб архивное фото
Идлиб архивное фото.
Источник изображения: https://www.youtube.com/

Дубай. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Террористы сбили самолет сирийских правительственных сил в районе города Хан-Шейхун в Идлибе, сообщают западные СМИ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.

Пилота террористы захватили в плен. По данным СМИ, самолет сбила группировка Хайят Тахрир аш-Шам (запрещена в РФ).

Какой именно самолет был сбит, не сообщается. Он принимал участие в операции в Идлибе, отмечают СМИ.

Инцидент со сбитым самолетом по времени совпал с активизацией операции сирийских правительственных сил в Идлибе. Ранее поступали сообщения об успехах военных, ведущих бои против террористов в этой сирийской провинции.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Похожие новости
04.12.2018
The National Interest (США): Россия признает, что ракеты давали сбои, потому что Сирия — пустыня
03.12.2018
Систему ПВО в Крыму усилили дивизионом "Панцирь-С"
14.10.2016
Российские «Президенты» впервые поставлены за рубеж
10.10.2016
"Дрель" просверлит с неба
13.03.2015
Турция выводит из состава ВВС самолеты-разведчики RF-4E «Фантом» 2
16.12.2014
Сенат США одобрил военные расходы в 2015 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.08 09:06
  • 76
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 15.08 09:00
  • 9
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 08:27
  • 7
Россия модернизирует военную промышленность Кубы
  • 15.08 07:58
  • 123
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 15.08 07:17
  • 62
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 15.08 07:00
  • 116
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 15.08 06:40
  • 9
Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России
  • 15.08 05:27
  • 8
МВД Перу приобретет транспортный самолет Ан-178
  • 14.08 22:15
  • 3
В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины
  • 14.08 20:54
  • 50
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 14.08 18:29
  • 14
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 14.08 18:00
  • 4
Средняя зарплата в "Роскосмосе" и его дочерних компаниях составила около 60 тыс. рублей за прошлый год - отчет
  • 14.08 17:47
  • 7
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
  • 14.08 15:35
  • 3
Стрелять по-тихому
  • 14.08 13:49
  • 7
Анализ фундаментальных экономических факторов как способ предсказать изменение курса валют