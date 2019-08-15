Боевики в сирийском Идлибе сбили самолет правительственных сил и взяли пилота в плен - СМИ

Дубай. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Террористы сбили самолет сирийских правительственных сил в районе города Хан-Шейхун в Идлибе, сообщают западные СМИ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.

Пилота террористы захватили в плен. По данным СМИ, самолет сбила группировка Хайят Тахрир аш-Шам (запрещена в РФ).

Какой именно самолет был сбит, не сообщается. Он принимал участие в операции в Идлибе, отмечают СМИ.

Инцидент со сбитым самолетом по времени совпал с активизацией операции сирийских правительственных сил в Идлибе. Ранее поступали сообщения об успехах военных, ведущих бои против террористов в этой сирийской провинции.