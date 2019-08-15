Боевики в сирийском Идлибе сбили самолет правительственных сил и взяли пилота в плен - СМИ
Общеотраслевая информация, Авиация, Ракетные комплексы и артиллерия, ПРО и ПВО, Глобальная безопасность:
Идлиб архивное фото.
Источник изображения: https://www.youtube.com/
Дубай. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Террористы сбили самолет сирийских правительственных сил в районе города Хан-Шейхун в Идлибе, сообщают западные СМИ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.
Пилота террористы захватили в плен. По данным СМИ, самолет сбила группировка Хайят Тахрир аш-Шам (запрещена в РФ).
Какой именно самолет был сбит, не сообщается. Он принимал участие в операции в Идлибе, отмечают СМИ.
Инцидент со сбитым самолетом по времени совпал с активизацией операции сирийских правительственных сил в Идлибе. Ранее поступали сообщения об успехах военных, ведущих бои против террористов в этой сирийской провинции.
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