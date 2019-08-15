Глава МИД и министр обороны Бельгии Рейндерс предлагает закон о наказании за выдачу правительственных секретов

Брюссель. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Проект закона, внесенный кабинетом министра обороны и иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса, предусматривает наказывать журналистов и общественных активистов, называемых "тревожными оповещателями", высокими штрафами и тюремным заключением за разглашение секретов правительства.

Статья 22 этого законопроекта указывает на возможность тюремного срока от одного месяца до трех лет и штрафа до 5 тысяч евро для "лиц, которые использовали секретную информацию", сообщил в среду телеканал RTBF.

СМИ отмечает, что эта законодательная инициатива Рейндерса осталась почти незамеченной в мае нынешнего года, однако бельгийские журналисты и несколько депутатов из парламентской оппозиции обратили на нее внимание. RTBF уточняет, что документ был одобрен советом министров, но еще не рассматривался парламентом. Он опубликован Государственным советом, который в июне дал на него свое заключение.

"Цель этого текста, представленного Дидье Рейндерсом, - защитить секретную информацию в соответствии с международными обязательствами Бельгии, в частности, с помощью четвертого уровня засекречивания", - объясняется в публикации сайта телеканала.

Помимо "совершенно секретно", "секретно" и "конфиденциально", будет введен уровень "ограничено", уточняет RTBF.

Государственный совет считает, что такая инкриминация, допускающая очень широкое толкование, может создать проблемы в области свободы выражения и информации. Госсовет рекомендовал Рейндерсу пересмотреть проект и сформулировать исключения для журналистов и "тревожных оповещателей" - людей, предоставляющих обществу информацию о возможных замыслах или действиях, которые угрожают или могут угрожать общественным интересам.

"Задуманная при таком широком толковании, эта инкриминация может, при определенном развитии событий, создать трудности относительно прав, защищенных статьей 10 Европейской конвенции прав человека, особенно права на свободу выражения и информации", - цитирует телеканал мнение Госсовета.

Эту обеспокоенность разделяет бельгийская Ассоциация профессиональных журналистов.

"Данная статья не предусматривает исключений для журналистов и "тревожных оповещателей". (...) Да, это проблематично, потому что, например, журналист, который выявит серьезные проблемы в армии, может быть подвергнут преследованию и присужден к штрафу, как и лицо в армии, передавшее ему документы о нарушениях, то есть "тревожный оповещатель", - заявила заместитель генерального секретаря ассоциации Софи Лейоли.