Пентагон заинтересован в 5G не меньше, чем в гиперзвуке

Пентагон готов предложить имеющуюся в его распоряжении инфраструктуру в качестве испытательной площадки для развития технологии 5G. Подключение военного ведомства должно помочь в ускорении развития внутренних сетей пятого поколения, во внедрении которых в жизнь доминирует Китай.

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Выступая во вторник в Институте Хадсона, технический директор Министерства обороны Соединенных Штатов Майк Гриффин заявил, что в его списке приоритетов технология 5G сейчас "сместила гиперзвук с первого места". В тоже время, Гриффин уверен, что коммерческие компании способны сделать в этом направлении гораздо больше, чем Пентагон.

Мы знаем, что коммерческие инициативы в области телекоммуникаций намного превосходят все то, на что способен Пентагон. Образно выражаясь, мы претендуем лишь на место блохи на хвосте собаки телекоммуникаций. Тем не менее, у нас есть потребности национальной безопасности. И в тех случаях, когда Пентагон может способствовать формированию конкурентной среды или стимулировать развитие технологий в важных военному ведомству направлениях, мы будем подключаться.

- подчеркнул военный чиновник.

Три приоритета

В качестве примера того, как это могло бы работать, Гриффин отметил, что у Пентагона есть потребности в технологиях двойного назначения, которые успешно используются в коммерции. В список Майка Гриффина попали умные порты и аэропорты, умные склады, умные заводы.

Если мы сможем предоставить нашу инфраструктуру для экспериментов и создания прототипов в средах, где конкуренты могут работать в разных областях и быть уверенными в том, что их конфиденциальная информация защищена; если мы сможем предоставить место или места, где для работы не требуются местные, региональные или государственные разрешения – мы готовы. Пентагон готов пойти на встречу для того, чтобы реально подстегнуть прогресс в разработке технологии 5G.

- подчеркнул Гриффин.

Заместитель Гриффина, Лиза Портер, была назначена ответственным представителем департамента по вопросам 5G. Но технический директор минобороны США хочет назначить не просто куратора. Он хочет сформировать самостоятельное направление, которое возглавит специально назначенный руководитель с статусе помощника директора. На текущий момент такого пристального внимания удостоились лишь гиперзвук и искусственный интеллект.