Сопровождавшие самолет Шойгу истребители летели с выключенными транспондерами и не общались с авиадиспетчерами - НАТО

Брюссель. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Российские истребители Су-27, сопровождавшие ранее на этой неделе самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу, летели с выключенными транспондерами и не отвечали авиадиспетчерам, заявила в среду журналистам пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

"У Ту-214 был действующий план полета. Однако у двух сопровождающих его Су-27 не было плана полета, их транспондеры были выключены, и они не поддерживали связь с авиадиспетчерскими службами", - заявила Лунгеску.

Она также сообщила, что один из российских истребителей произвел "небезопасный маневр", оказавшись на пути одного из самолетов НАТО.

Ранее агентство BNS сообщило со ссылкой на НАТО, что самолеты F-18, проверив ситуацию в небе, стали отдаляться от перехваченных российских самолетов и повернули налево. Перед этим один из российских истребителей Су-27 тоже повернул налево и небезопасным образом почти залетел на траекторию полета одного из F-18, заявили в НАТО.

Потенциально опасной ситуации для обоих самолетов удалось избежать благодаря быстрой и профессиональной реакции пилота F-18, утверждают в альянсе.

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой, его оттеснили российские Су-27, сообщил во вторник телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Самолет министра обороны РФ следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтфлота Су-27 из Калининграда в Москву.

Позднее министерство обороны РФ опубликовало съемку с борта самолета, на котором видно, что Су-27 оттесняет истребитель НАТО.

В НАТО затем заявили "Интерфаксу", что не располагают информацией, кто находился на борту самолета, который над Балтийским морем идентифицировали во вторник истребители патрульной миссии альянса.