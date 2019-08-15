Два российских "стратега" Ту-95МС совершили 4-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями

На отдельных этапах полета их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили 4-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 4 часов", - заявили в Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - сообщили в ведомстве.