В НАТО заявляют, что истребитель РФ был в опасной близости от испанского F-18, поднявшегося из Литвы

Вильнюс. 14 августа. ИНТЕРФАКС/BNS - В НАТО утверждают, что сопровождавший самолет министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой российский истребитель "небезопасным образом" приблизился к истребителю альянса, который поднялся с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляе и хотел осмотреть российские самолеты.

Российские СМИ сообщили, что когда испанские истребители F-18 приблизились к самолету ВВС России, они были оттеснены российскими истребителями Су-27.

Альянс подтвердил, что инцидент произошел, когда над Балтийским морем во вторник были замечены один самолет Ту-214 и два сопровождающих его истребителя.

"Чтобы оценить ситуацию, имевшую место вблизи воздушного пространства союзников, Объединенный центр авиационных операций НАТО в Удеме (Германия) приказал двум истребителям F-18, которые сейчас осуществляют миссию воздушной полиции НАТО с авиабазы в Шяуляе, подняться в воздух и визуально проверить ситуацию в небе. Подобные полеты выполняются в регионе почти ежедневно", - говорится в представленном в среду BNS ответе военного должностного лица НАТО.

"Когда была дана оценка намерениям самолетов, два самолета F-18 повернули налево, отдаляясь от перехваченного самолета. Перед этим один из российских истребителей Су-27 тоже повернул налево и небезопасным образом почти залетел на траекторию полета одного из F-18. Благодаря быстрой и профессиональной реакции пилота F-18 удалось избежать потенциально опасной ситуации для обоих самолетов", - говорится в ответе.

Альянс указал, что не располагает официальной информацией о том, кто летел в российском самолете.

По данным НАТО, у самолета Ту-214 был действующий план полета, его транспондер был включен и он поддерживал связь с центром управления полетами. У истребителей Су-27 не было планов полетов, транспондеры были отключены, и они не поддерживали связь с центром управления полетами.

Самолет с Шойгу на борту и два истребителя летели из Калининградской области в Москву.