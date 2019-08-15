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15.08.2019
Военно-промышленный курьер

Фрегат "Адмирал Касатонов" выйдет на госиспытания в сентябре

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в течение недели выйдет на завершающий этап заводских ходовых испытаний. Корабль перейдет к госиспытаниям в сентябре.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, решение о выходе примут после окончательного доклада главнокомандующему Военно-Морским Флотом России адмиралу Николаю Евменову, а также готовности экипажа корабля и сдаточной команды завода "Северная верфь" к выполнению программы испытаний.

Сейчас фрегат готовят к выходу в море. "Под руководством командира корабля капитана I-го ранга Ивана Рогатина проверяются знания личного состава по специальности, проводятся тренировки вахтенных офицеров и специалистов штурманской боевой части по навигационным особенностям испытаний, - говорится в сообщении. - Совместно со сдаточной командой завода также производится проверка к выходу в море оборудования и вооружения корабля".

Экипаж фрегата прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ для проведения всех этапов программы испытаний и дальнейшей эксплуатации бортовой техники и систем вооружения.

"Адмирал Касатонов" – первый серийный фрегат проекта 22350. Заложен 26 ноября 2009 года, спущен на воду 12 декабря 2014 года. Корабль впервые вышел на испытания 21 декабря 2018 года и вернулся в первой декаде января 2019 года. Они возобновились в конце апреля.

Полное водоизмещение фрегатов проекта 22350 – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Корабль развивает скорость до 29 узлов. Автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек и 20 морских пехотинцев. Главное ударное вооружение – комплекс крылатых ракет "Калибр-НК".

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
22350
Калибр КР
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