Борьба с научно-промышленным шпионажем требует бдительности, но перебарщивать в этом вопросе нельзя - Песков

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Нужно проявлять бдительность для борьбы с научно-промышленным шпионажем, но нельзя заковывать себя в излишние правила, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на просьбу прокомментировать сообщения о приказе Минобрнауки, ужесточающем контроль за контактами российских ученых с их зарубежными коллегами. По словам журналиста, документ "напоминает инструкции для разведчиков".

Песков ответил, что не знает о таком приказе.

"Если это выглядит так, как вы процитировали, то это выглядит, как перебор", - сказал Песков.

По его словам, нужно проявлять бдительность, "потому что зарубежные спецслужбы не дремлют и научно-промышленный шпионаж никто не отменял". "24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут", - сказал Песков.