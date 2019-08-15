В Крыму создали отдельную эскадрилью беспилотников "Форпост"

Черноморский флот получил отдельную эскадрилью беспилотных аппаратов "Форпост", которые вошли в состав 318-го смешанного авиационного полка, базирующегося под Севастополем. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны.

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Отдельная эскадрилья БПЛА "Форпост" вошла в состав 318-го смешанного авиационного полка еще весной этого года, сообщили в Минобороны. Основная задача эскадрильи - вести авиационную разведку и давать целеуказания береговым ракетным комплексам, артиллерии и боевым кораблям. Беспилотники уже поучаствовали в недавних учениях ЧФ в Черном море, их применение признали успешным.

В штабе Черноморского флота заявили, что с помощью данных беспилотников контролируется значительная часть акватории Черного моря с возможностью передачи целеуказаний для противокорабельных ракет Х-35, корабельных "Калибров", береговой артиллерии и ракетных комплексов. В настоящее время на вооружении эскадрильи находятся БПЛА "Форпост", но в скором времени ожидается поступление модернизированной версии - Форпост-М".

На сегодняшний день беспилотники "Форпост" собираются полностью из российских деталей. Основой для данного БПЛА стал израильский Searcher 2. Решение о начале его лицензионного выпуска на заводе в Екатеринбурге было принято еще при министре обороны Сердюкове. Изначально беспилотники собирались из комплектов, поставлявшихся Израилем. С 2012 года специалисты ОАО "РТИ Системы" занимались локализацией производства дрона и постепенным внедрением российских компонентов. Сообщалось, что первые полностью российские беспилотники начнут поступать в войска с начала 2019 года. Тогда же было объявлено о создании модернизированной, с учетом опыта применения в Сирии, версии "Форпост-М" с увеличенной дальностью полета.

"Форпост" предназначен для решения разведывательных задач, а также для корректировки огня артиллерии. Размеры и грузоподъемность этого БПЛА позволяют нести мощную оптико-электронную аппаратуру, а также солидный запас топлива. Наличие обычной и инфракрасной камер дает возможность вести наблюдение в любое время суток. БПЛА оборудован экономичным поршневым двигателем, что позволяет оставаться в воздухе до 17 часов. Радиус действия дрона составляет около 250 км, высота полета - 5 км.

Один беспилотный комплекс "Форпост" включает в себя три летательных аппарата и наземную станцию управления.