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15.08.2019
Интерфакс-АВН

Около 1 тыс. российских военнослужащих прибыли в Монголию для участия в учениях "Селенга"

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Селенга-2017
Церемония открытия российско-монгольского учения Селенга-2017 в пустыне Гоби в Монголии. 31 августа 2017.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Благовещенск. 14 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Три воинских эшелона с военнослужащими и военной техникой Восточного военного округа (ВВО) прибыли на территорию Монголии для участия в совместном российско-монгольском военном учении "Селенга-2019", сообщает пресс-служба округа.

"В международном учении "Селенга-2019" учении от ВВО примут участие около 1 тыс. военнослужащих и порядка 300 единиц военной техники. После разгрузки железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой на монгольской станции Баян-Тумэн военнослужащие совершат 15-километровый марш на штатной технике на полигон "Мунх Хэт" - в район проведения учения", - говорится в сообщении.

В день прибытия российских военнослужащих состоялся праздничный митинг, посвященный встрече участников международного учения. Торжественное открытие учения состоится 15 августа.

От российской стороны в международном учении будут задействованы 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Акация", реактивные системы залпового огня "Град", зенитные самоходные установки "Шилка", современные танки Т-72Б3, боевая машина пехоты БМП-2. Помимо этого, в совместном учении будут задействованы вертолеты Ми-24 и Ми-8амтш авиабазы армейской авиации округа, дислоцированной в Забайкальском крае.

По данным штаба округа, военнослужащие двух стран отработают уничтожение условных незаконных вооруженных формирований, защиту населенного пункта в приграничном районе.

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