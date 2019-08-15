Китай отказал в заходе в Гонконг двум кораблям ВМС США - представитель американского Тихоокеанского флота

Вашингтон. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Китай ответил отказом на запрос США о получении разрешения на заход в порт Гонконга двум американским военным кораблям, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота ВМС США Нейт Кристенсен.

"Правительство Китая отклонило запрос на визит в порт Гонконга", - заявил он.

Военный чиновник переадресовал вопросы журналистов о причинах отказа китайской стороне.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки Лэм.

Пекин неоднократно на различных уровнях критиковал США и другие страны за вмешательство в дела Гонконга, являющиеся внутренним делом Китая.

В начале августа Китай потребовал, чтобы находящиеся в Гонконге американские дипломаты "прекратили вмешиваться" в дела города после сообщений о том, что они встретились с активистами протестных акций.

Как сообщают СМИ, ранее планировалось, что десантный корабль ВМС США USS Green Bay в субботу зайдет в Гонконг, ракетный крейсер USS Lake Erie должен был посетить Гонконг в сентябре.