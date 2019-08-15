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15.08.2019
Интерфакс-АВН

Около 50 самолетов Восточного военного округа в рамках учений нанесли авиаудар по позициям условного противника на Дальнем Востоке

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Су-34
Су-34.
Источник изображения: rg.ru

Владивосток. 14 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Летный состав трех авиаполков Восточного военного округа (ВВО) на Дальнем Востоке учился уничтожать опорные пункты условного противника в ходе наступления межвидовой группировки войск.

В летно-тактическом учении были задействованы экипажи бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25СМ и Су-25 "Грач", всего около 50 самолетов, сообщает пресс-служба ВВО.

Боевые пуски ракет и бомбометание состоялось на полигонах округа в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Для уничтожения хорошо укрепленных и подготовленных в инженерном отношении позиций "противника" применялись специальные неуправляемые авиационные ракеты.

Подземные коммуникации и командные пункты участники учений уничтожили с применением бетонобойных авиаракет и авиационных бомб.

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