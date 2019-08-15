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15.08.2019
Вестник Мордовии

Сможет ли Т-14 "Армата" разогнаться до 90 км/ч

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российские танки прочно завоевали репутацию самых скоростных в мире. Так, в минувший понедельник Т-72Б3 на "Танковом биатлоне" смог достигнуть отметки в 82 км/ч.

Разумеется, дело здесь не только в технике, но и в профессионализме механика-водителя, способного так уверенно управлять боевой машиной.

Кстати, отечественные танки в прошлом показывали и более впечатляющие результаты. Например, на испытаниях варианта Т-80У с газотурбинным двигателем мощностью 1500 л.с. была продемонстрирована скорость в 95 км/ч.

Планировалось, что такая силовая установка будет применена не только на модернизированных "восьмидесятых", но и на ленинградском перспективном "танке предельных параметров" Объект 299.

Позже ГТД-1500 рассматривался для установки и на другом танке будущего -Т-95, известном еще как Объект 195. К сожалению, по различным причинам эти машины так и не были доведены до серии.

Если говорить о перспективном российском танке Т-14, то, по данным, обнародованным на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", машина весом в 55 тонн с двигателем в 1500 л.с. способна разгоняться до 75-80 км/ч.

Однако специалисты отмечают, что так называемая "паспортная скорость" Т-72Б3 составляет всего 60 км/ч, а на нем пересекли отметку в 80 км/ч. Поэтому, скорее всего, и на Т-14 опытный механик-водитель при соответствующей подготовке спокойно "выжмет" и 90 км/ч.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80У
Т-95
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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