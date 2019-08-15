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15.08.2019
ТАСС

"Военно-промышленная компания" займется разработкой гусеничной бронетехники

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Александр Красовицкий
Александр Красовицкий.
Источник изображения: Пресс-служба "Военно-промышленной компании"

Производитель внедорожников и бронеавтобилей "Тигр" приобретет завод по производству гусеничных шасси

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Производитель внедорожников и бронеавтобилей "Тигр" "Военно-промышленная компания" (ВПК) начнет разрабатывать бронетехнику на гусеничном ходу. Для этих целей компания купит завод по производству гусеничных шасси, сообщил ТАСС генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

"У нас идет 17 опытно-конструкторских работ (ОКР), которые мы с той или иной успешностью завершаем в ближайшее время. Это машины в новых весовых категориях, на новых шасси, в том числе и гусеничных", - сказал Красовицкий.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ВПК, речь идет о семействе бронированных машин легкого класса военного и двойного назначения.

Красовицкий добавил, что компания купит одного из российских производителей гусеничных шасси. "Сегодня акционером ставится задача проработки вопроса приобретения, не буду пока говорить какого, завода по производству гусеничной техники. Мы считаем технико-экономическое обоснование, смотрим бизнес-план и целесообразность этих вложений", - пояснил гендиректор.

В августе 2017 года он сообщал в интервью ТАСС, что компания находится на пути присоединения "Заволжского завода гусеничных тягачей" (ЗЗГТ). О факте присоединения ЗЗГТ к ВПК позже не сообщалось. Завод производит гусеничные снегоболотоходы, в том числе и двухзвенные, приспособленные для работы в Арктике.

На сегодняшний день ВПК производит бронетехнику на колесной базе - бронеавтомобили "Тигр", "Медведь" и "Атлет", а также бронетранспортеры семейства БТР-80 и БТР-82 и машины на их базе, перспективную колесную платформу "Бумеранг". В линейке компании отсутствует бронетехника, использующая гусеничные шасси.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
БТР-80
БТР-82
Бумеранг
СПМ-3 Медведь
Тигр
Тигр БА
Проекты
Арктика
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