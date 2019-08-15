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15.08.2019
ТАСС

Конструкторско-доводочные испытания камеры для проверки утечек на МКС намечены на 2020 год

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Вид из окна внутри купола МКС
Вид из окна внутри купола МКС.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Контракт с Роскосмосом на продолжение работ по ультрафиолетовой камере находится на стадии согласования

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Институт астрономии РАН (ИНАСАН) планирует в следующем году провести конструкторско-доводочные испытания ультрафиолетовой камеры для проверки утечек на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель его директора по научной работе Михаил Сачков.

"Работы по ультрафиолетовой камере будут продолжены. На 2020 год запланированы конструкторско-доводочные испытания", - рассказал Сачков.

По словам заместителя директора ИНАСАН по научной работе, сейчас контракт с Роскосмосом на продолжение работ находится на стадии согласования.

В конце июня Сачков сообщил о планах завершить в этом году квалификационно-доводочные испытания камеры.

Новая разработка позволит определить в том числе утечку кислорода в случае негерметичности отсеков станции. Ученый отметил, что работы по созданию камеры ведутся уже два года, ранее был создан лабораторный макет. Контракт с Роскосмосом ранее был заключен на отдельные этапы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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