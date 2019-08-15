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15.08.2019
bmpd.livejournal.com

На Украине на двух заводах развернута серийная модернизация танков Т-64 образца 2017 года

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Как сообщил 12 августа 2019 года украинский государственный концерн "Укроборонпром", ГП "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", наладило серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года, которые оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новым динамической защитой.

Модернизированный на Украине танк Т-64Б в исполнении образца 2017 года (с) ГК "Укроборонпром"

Благодаря этому удалось значительно расширить боевые возможности Т-64, который является основной боевой машиной бронетанковых подразделений украинской армии и отлично показал себя в противостояниях с агрессором на Востоке Украины. К тому же, именно этот танк в 2017 году проявил себя в танковых соревнованиях НАТО The Strong Europe Tank Challenge и был продемонстрирован во время прошлогоднего парада по случаю Дня Независимости Украины.

При модернизации на боевую машину устанавливается новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

В то же время другие члены экипажа получают новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Эти приборы имеют высокую устойчивость к световым помехам, они не чувствительны к засветки даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне. Кроме того, они устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменения, что позволяет значительно уменьшить время и затраты для интеграции устройств в системы боевой машины.

Также Т-64 образца 2017 получил новую динамическую защиту, значительно усиливающую уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействующую всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

Еще одной особенностью Т-64 образца 2017 года является система спутниковой навигации от Госпредприятия "Оризон-Навигация", входящего в состав ГК "Укроборонпром". Этот навигационный комплекс работает в автоматизированной цифровой системе, позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными. Данные о местонахождении каждой машины могут поступать командующим всех уровней, от командира взвода до руководства всей боевой операцией.

Танки также оснащаются новыми цифровыми радиостанциями "Лыбидь К-2РБ", которые обеспечивают надежную защищенную от помех и перехвата связь на дистанции до 70 километров.

Отметим, что ранее модернизацию танков Т-64 к этому уровню проводил только "Харьковский бронетанковый завод" "Укроборонпрома", который уже направил в украинскую армию более полутора сотен Т-64 образца 2017 года. А благодаря мощностям "Львовского бронетанкового завода" процесс перевооружения украинской армии модернизированными машинами будет проходить значительно быстрее.

Мощности этих двух танковых предприятий позволяют, при наличии стабильного заказа и финансирования со стороны заказчика, провести модернизацию всех Т-64 в ближайшей перспективе.

Первые модернизированные на ГП "Львовский бронетанковый завод" танки Т-64Б в исполнении образца 2017 года (с) ГК "Укроборонпром"

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
NATO
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