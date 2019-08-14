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14.08.2019
Интерфакс-АВН

Разногласия США и Турции по F-35 не навредили отношениям в военной сфере - американский военачальник

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Флаги США и Турции
Флаги США и Турции.
Источник изображения: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann

Вашингтон. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Отказ Соединенных Штатов поставлять Турции истребители F-35 не оказал негативного влияния на совместную работу военнослужащих двух стран на турецкой базе Инджирлик, заявил во вторник командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан.

"Я не испытываю тревогу относительно какого-либо влияния (споров вокруг F-35 - ИФ) на наши операции на базе Инджирлик", - сказал Харригиан в ходе телефонного брифинга, отвечая на вопрос, не закрыла ли Турция доступ для американских военных на эту базу.

"Мы с большим вниманием подходим к нашим отношениям (с Турцией - ИФ) в военной сфере, и эти отношения остаются крепкими", - добавил он.

Вашингтон исключил Турцию из программы создания F-35 из-за поставок Турции российских С-400. Также США неоднократно грозили Турции санкциями из-за этих поставок, но пока не ввели их.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
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Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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