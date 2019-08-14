На БТР через воду и пески. Решающий этап "Морского десанта" под Калининградом

В состязаниях участвовали команды морских пехотинцев из России, Китая, Венесуэлы и Ирана

КАЛИНИНГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Эстафета на бронетранспортерах БТР-82А завершила во вторник международный конкурс "Морской десант" Армейских международных игр - 2019, который проходил на полигоне Балтийского флота Хмелевка в Калининградской области. В состязаниях участвовали команды морских пехотинцев из России, Китая, Венесуэлы и Ирана. При этом китайские военные впервые выступили на российских боевых машинах.

В эстафете участвуют экипажи боевых машин - командир экипажа, механик-водитель и наводчик. Общая протяженность трассы составляет 9 км, из них 800 метров морпехам нужно преодолеть по воде. "Помимо преодоления препятствий, перед ними стоит задача уничтожить морские мишени", - рассказал представитель пресс-службы Балтийского флота.

От каждой команды в гонке участвуют по три экипажа, всего задействовано около 20 машин с учетом резерва. Их конечный результат будет складываться из суммы баллов, полученных всеми участниками этапа с учетом штрафных очков за промахи и ошибки на трассе.

Старт эстафеты

Старт эстафете дал министр обороны РФ Сергей Шойгу, прибывший в Калининград во вторник. Глава военного ведомства осмотрел развернутую на площадке конкурса выставку вооружений. Здесь представлена военная техника от бронеавтомобиля "Остин-Путиловец" образца 1917, восстановленного энтузиастами, и танка Т-34, участвовавшего в штурме Кенигсберга в апреле 1945 года, до берегового ракетного комплекса "Бастион" и зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Евменов (слева), министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) Источник изображения: © Александр Архипов/ТАСС

У легендарного Т-34 министра встретил 95-летний ветеран, танкист Борис Пирожков, участвовавший в штурме Кенигсберга. Сергей Шойгу пригласил его понаблюдать за соревнованиями.

На полосе препятствий

На старт этапа выходят по две боевые машины, каждая представляет одну из команд. Первыми на трассу отправились экипажи, представляющие Россию и Венесуэлу. Перед экипажами стоит задача преодолеть маршрут как можно быстрее. Упражнение на тренажере, имитирующем аппарель большого десантного корабля, водная преграда, которую нужно не просто преодолеть, а показать мастерство управления бронетранспортером на плаву. Механики-водители огибают на тяжелых машинах буйки - это напоминает известную автолюбителям "змейку" на автодроме. Затем мост, ров, проход между столбами, пункт получения боеприпасов и стрельба по мишеням, имитирующим вражеские корабли.

Изменчивая балтийская погода внесла коррективы в ход гонки. Из-за усилившегося волнения моря водный этап пришлось исключить из программы в целях безопасности людей. Его преодолели только участники первого старта, представлявшие Россию и Венесуэлу. Однако сложности преодоления трассы это не снизило.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Евменов (слева), министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) Источник изображения: © Александр Архипов/ТАСС

"Нашим главным соперником, наверное, были мы сами. Мы боремся сами с собой, доказываем себе, что можем показать лучший результат. Общее время команды Российской Федерации 1 час 29 минут, считаю, что мы показали хорошее время", - сказал ТАСС командир одного из экипажей, участвовавших в гонке, старший лейтенант Артем Смирнов.

"Участие в таких соревнованиях - колоссальный опыт, такого опыта тяжело набраться в повседневной деятельности. Здесь усиленная подготовка и по управлению техникой, и в стрельбе, и физическая, и психологическая подготовка. Опыт очень большой", - добавил он.

Командир одного из венесуэльских экипажей старший лейтенант Вооруженных сил Венесуэлы Энри Тапиа Родригес уже знаком с российской техникой. "У меня довольно большой опыт общения с такой техникой [БТР-82А], поскольку в Венесуэле на вооружении морской пехоты стоят именно такие машины. Это просто отличная машина, которая выполняет все задачи, которые стоят перед нашими подразделениями", - сказал он.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Евменов (слева), министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) Источник изображения: © Александр Архипов/ТАСС

Участие в конкурсе стало дополнительным опытом в новых условиях для венесуэльцев. "Здесь очень многое зависело от водителя, трасса предъявляет очень высокие требования. Главной сложностью была не машина и даже не трасса, потому что трассу мы уже проходили во время тренировок. Самое сложное - это соперничество с российской командой, которую обогнать очень трудно", - отметил Родригес.

Что приготовили для зрителей

За ходом состязаний наблюдали не только военные, но и обычные граждане. Площадка полигона Хмелевка была открыта для всех желающих. Для гостей развернули пункт приема на службу по контракту, где можно было пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы и сдать нормативы по физической подготовке.

Кроме того, всем желающим была возможность пройти первичное медицинское обследование, ультразвуковое исследование внутренних органов, сдать анализ крови, получить консультации терапевта, хирурга, офтальмолога и ЛОР-врача. На площадке работали 15 специалистов медицинской службы флота.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Евменов (слева), министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) Источник изображения: © Александр Архипов/ТАСС

Сами гости оценили мероприятие. "Интересно было наблюдать за тем, как показывает себя наша военная техника в действии, как ей владеют наши морпехи", - заметил один из зрителей Виктор.

"Болеем за наших, они наверняка станут лучшими, это было видно по тому, как они проходили трассу", - поделился Андрей, приехавший на полигон Хмелевка из Калининграда.

Безусловные лидеры

Международный конкурс "Морской десант" проходил в рамках Армейских международных игр - 2019 с 3 по 17 августа. В нем приняли участие более 200 военнослужащих из четырех стран и свыше 20 единиц боевой техники.

Состязания проводились в три этапа: "Полоса препятствий" протяженностью 1,2 км с 19 препятствиями высокой сложности; трехкилометровая "Тропа выживания" с 20 препятствиями, со стрельбой по мишеням из стрелкового оружия и гранатометов и выполнением нормативов по военно-медицинской подготовке; "Эстафета", где состязались экипажи боевых машин. Российская команда, основу которой составляют морские пехотинцы Балтийского флота, захватила лидерство с первого этапа, на втором - установила исторический рекорд конкурса "Морской десант", преодолев дистанцию за 25 минут и 6 секунд.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Евменов (слева), министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) Источник изображения: © Александр Архипов/ТАСС

Окончательные результаты этапа "Эстафета" подведут к вечеру, но уже сейчас, наблюдатели говорят, что российская команда имеет все шансы стать лучшей и на этом этапе. Окончательные результаты конкурса с учетом всех трех этапов будут озвучены 15 августа. Завершится конкурс 17 августа.