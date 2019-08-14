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14.08.2019
ТАСС

Роскосмос увеличил чистую прибыль за 2018 год более чем вдвое

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Этот показатель составил 9,7 млрд рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Роскосмоса по российским стандартам бухгалтерского учета в 2018 года составила 9,7 млрд рублей, что в 2,3 раза больше этого показателя за 2017 год. Такие данные приводятся в годовом отчете госкорпорации, опубликованном во вторник.

По итогам 2017 года Роскосмос получил чистую прибыль в размере 4,19 млрд рублей.

Выручка госкорпорации в 2018 году составила 32,27 млрд рублей против 26,99 млрд рублей в 2017 году.

Кроме того, более чем вдвое выросла валовая прибыль Роскосмоса по итогам прошлого года - до 19,227 млрд рублей против 8,56 млрд рублей в 2017 году.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин докладывал президенту России Владимиру Путину, что консолидированная выручка Роскосмоса в 2019 году вырастет до 444 млрд рублей по сравнению с 352 млрд рублей в 2018 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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