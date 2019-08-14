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14.08.2019
Известия.ru

Российские Су-27 отогнали истребители НАТО от самолета Шойгу

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

В Сети появилось видео, на котором российский истребитель Су-27 отгоняет истребитель НАТО от самолета министра обороны России Сергея Шойгу.

Самолет, в котором находился глава военного ведомства, следовал в сопровождении двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву 13 августа. Над балтийскими нейтральными водами к борту лайнера Шойгу попытался приблизиться самолет НАТО F-18, но российские Су-27 оттеснили его, не позволив подлететь ближе.


Ранее министр обороны прибыл в Калининград с рабочей поездкой, во время которой посетил конкурс Армейских международных игр "Морской десант" на полигоне Хмелевка. Он также принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища.

4 августа Шойгу назвал причины, по которым стран НАТО нет среди участников Армейских международных игр – 2019 (АрМИ-19). Он отметил, что ситуация связана с политическими мотивами, а также с некоторыми рисками конкуренции на рынке военной техники.

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Страны
Россия
Продукция
F-18
Су-27
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