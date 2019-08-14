США заключили контракт на поставку комплексов ПРО "Железный купол"

Вашингтон закончил испытания израильско-американской системы ПРО "Железный купол" и заключил контракт на поставку систем. Об это сообщает издание Defense news со ссылкой на высокопоставленных армейских чиновников США.

Источник изображения: topwar.ru

Испытания противоракетной системы "Железный купол", проводившиеся сухопутными войсками армии Соединенных Штатов, завершены. К 2020 году США надеются развернуть две батареи.

По словам военного чиновника, отвечающего за модернизацию службы ПВО и противоракетной обороны США, контракт на закупку двух систем "Железный купол" заключен.

Система ПРО "Железный купол" является совместной разработкой израильского военно-промышленного предприятия Rafael и американской компании Raytheon. Сам комплекс частично производится в Соединенных Штатах. Сейчас, после подписания сделки, стороны должны согласовать график поставок.

Закупка сделана в рамках программы Indirect Fire Protection Capability Increment 2 (IFPC). Она предусматривает разработку средств для защиты от ракет, артиллерийских снарядов и мин (минометов), а также беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Пентагон испытывает срочную потребность в системах такого рода. "Железный купол" должен эту нишу заполнить.

На данном этапе Rafael и Raytheon проводят совместную кампанию, которая должна убедить Соединенные Штаты в том, что именно "Железный купол" способен удовлетворить насущные нужды американского военного ведомства. Если им это удастся, следующий контракт может включать гораздо большее количество комплексов "ЖК".

В то же время американские военные продолжают анализ имеющихся в их распоряжении комплексов. Среди прочего они изучают возможность их интеграции в существующую систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Помимо оперативной деятельности "ЖК" примет участие в разнообразных учениях, чтобы проверить его способность не только отражать удары, но и совместимость с уже имеющимися системами.

Источник изображения: topwar.ru

Сколько стоит "Железный купол"

Решение о приобретении двух батарей комплекса ПРО "Железный Купол" было официально озвучено командованием США в феврале 2019 года. Согласно данным израильского издания Ynet, общая сумма контракта должна была составить 373 млн долларов за обе батареи "ЖК".

В каждой из батарей имеется 6 пусковых установок (израильская армия обычно использует батареи по 3 ПУ в каждой). Кроме того, в комплекте поставке должны быть 2 РЛС EL/M-2084 MMR, а также 2 командных пункта и 240 ракет-перехватчиков. 289,7 млн должны быть выделены в 2019 финансовом году, оставшаяся сумма – в 2020 году.

В статье Ynet приводились и более конкретные цифры по контракту. Так, одна пусковая установка стоит 1,37 млн, 4 млн обходится КП, 34,7 млн стоит РЛС, каждая ракета "Тамир" - 150 тыс. Отмечается, что данные противоракеты бывают разных типов, в том числе и ракеты-перехватчики, поэтому цена на них может меняться

Стоимость ближайшего конкурента ЖК, созданного на базе ракет AMRAAM, отличается на несколько порядков. В частности, пусковая установка такого комплекса стоит 12 миллионов долларов, каждая ракета – 800 тысяч.

Также ВС США запрашивают у Конгресса порядка 1,6 млрд долларов, которые должны быть выделены до 2024 г. Эти деньги должны пойти на интеграцию элементов "Железного купола" с РЛС и системами управления армии США.