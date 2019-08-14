Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Разработка и испытания нового оружия в России будут продолжены, несмотря на трагедию на полигоне в Архангельской области, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Все эти события будут проанализированы, выявлены основные причины. Испытания будут продолжаться - это однозначно", - сказал Клинцевич "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, к сожалению, при испытании нового оружия бывают сбои, на которые влияет "масса разных обстоятельств".

"Мы должны понимать, что люди, рискуя своей жизнью, занимаются безопасностью нашей страны. Они испытали новые технологии, произошла досадная ситуация, как это часто бывает при испытании нового оружия", - подчеркнул сенатор.

Между тем военный эксперт генерал-майор в отставке Владимир Дворкин заявил "Интерфаксу", что у России есть достаточное количество баллистических ракет, способных преодолевать любую противоракетную оборону (ПРО) и авиационных крылатых ракет, способных преодолевать противовоздушную оборону (ПВО), необходимости в наличии ракеты с ядерной энергоустановкой нет.

"По моей оценке, такая ракета не нужна функционально. И с точки зрения безопасности она не удовлетворяет необходимым требованиям. Назначение ее излишне и неопределенно", - сказал Дворкин.

Дворкин был начальником 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, который занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск Воздушно-космической обороны.

"У нас есть достаточное количество авиационных крылатых ракет в обычном оснащении на тяжелых бомбардировщиках, которые способны поражать любые цели на больших расстояниях. При этом бомбардировщики могут не входить в зону ПВО противника", - сообщил Дворкин.

"Наши межконтинентальные ракеты - и наземные, и морские - прекрасно преодолевают любую самую технически совершенную систему ПРО", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп написал в твиттере во вторник, что, по данным Вашингтона, взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к ракете "Скайфолл" (название российской ракеты "Буревестник" по классификации НАТО). "Взрыв российского "Скайфолла" заставил людей переживать о качестве воздуха не только рядом с объектом (где проводилось испытание, - "ИФ"), но и далеко за его пределами", - отметил он.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на информацию российской стороны в связи с заявлением Трампа о том, что взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к ракете "Буревестник".

"Вы знаете, что организация, проводившая испытания, уже сделала заявление на этот счет, они дали информацию, объяснили причины аварии, произошедшей во время испытаний, которая, к великому нашему общему сожалению, привела к героической гибели наших коллег. Больше мне добавить к этому нечего, призываю вас ориентироваться на информацию, которую дает наша организация", - сказал Песков журналистам во вторник.

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. В субботу в госкорпорации "Росатом" заявили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

"Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке", - заявили в субботу в "Росатоме".

Радиоизотопные источники энергии - устройства, использующие энергию, выделяющуюся при радиоактивном распаде, для нагрева теплоносителя или преобразующие ее в электроэнергию.

В "Росатоме" сказали, что трагедия произошла из-за "стечения факторов", отметив, что такое нередко происходит при испытаниях новых технологий.