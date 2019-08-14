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14.08.2019
ЦАМТО

Филиппинские специалисты проходят курс обучения пилотированию вертолетов AH-1 "Кобра" в Иордании

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Вертолет Bell AH-1 Super Cobra
Вертолет Bell AH-1 Super Cobra.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

ЦАМТО, 13 августа. По информации филиппинских СМИ, группа специалистов ВВС Филиппин направлена в Иорданию для прохождения курса обучения пилотированию ударных вертолетов AH-1 "Кобра", которые будут переданы Маниле из состава ВС этой страны.

Как сообщил агентству PNA (Philippine News Agency) министр обороны Дельфин Лорензана, филиппинские пилоты уже проходят обучение в Иордании. На передачу самих вертолетов потребуется еще несколько месяцев, но министр рассчитывает, что они будут доставлены на Филиппины до конца года.

Как сообщал ЦАМТО, обсуждение поставки Филиппинам вертолетов "Кобра" из состава ВС Иордании началось в 2017 году. Первоначально Иордания предложила передать Филиппинам четыре вертолета AH-1F из состава ВС. Технические специалисты филиппинских ВВС провели оценку техники в июне 2017 года. Впоследствии решено было передать две машины, но ВС Филиппин предполагают получить еще две "Кобры" позднее.

В ходе состоявшегося в сентябре прошлого года трехдневного официального визита президента Родриго Дутерте в Иорданию министр обороны Дельфин Лорензана и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Иордании генерал-лейтенант Махмуд Фрейхат подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу сотрудничества двух стран в области обороны. Одновременно стороны согласовали поставку двух вертолетов AH-1 "Кобра".

В июне 2019 года Министерство бюджета и управления Филиппин выпустило специальное распоряжение о выделении средств (SARO) на поставку AH-1 "Кобра", переданных из состава ВС Иордании. Распоряжение предполагает выделение на эти цели 158,2 млн. филиппинских песо (3,16 млн. долл.).

Несмотря на "почтенный" возраст, AH-1E/F "Кобра" остаются мощным средством нанесения ударов по наземным целям с использованием трехствольной 20-мм пушки M197 Gatling, 70-мм неуправляемых ракет или ПТУР BGM-71A TOW.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Филиппины
Продукция
AH-1 Cobra
BGM-71 ТOW
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