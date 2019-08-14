Секретарь Совбеза РФ обсудил с премьером Армении расширение сотрудничества в сфере безопасности, оказание помощи Сирии

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване обсудили расширение двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, вопросы оказания гуманитарной помощи Сирии, сообщили во вторник в аппарате Совбеза РФ.

"Секретарь Совета безопасности России в Ереване был принят премьер-министром Республики Армения. Николай Патрушев и Никол Пашинян обсудили вопросы наращивания российско-армянского сотрудничества в области безопасности, экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия двух стран в международных организациях", - заявили в Собвезе РФ.