Секретарь Совбеза РФ обсудил с премьером Армении расширение сотрудничества в сфере безопасности, оказание помощи Сирии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский
Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване обсудили расширение двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, вопросы оказания гуманитарной помощи Сирии, сообщили во вторник в аппарате Совбеза РФ.
"Секретарь Совета безопасности России в Ереване был принят премьер-министром Республики Армения. Николай Патрушев и Никол Пашинян обсудили вопросы наращивания российско-армянского сотрудничества в области безопасности, экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия двух стран в международных организациях", - заявили в Собвезе РФ.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Персоны
Похожие новости