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14.08.2019
Военное обозрение

В КНДР копируют и российские, и американские ракеты

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На днях в Северной Корее прошли испытания новых типов ракет, которые должны были продемонстрировать боеготовность вооруженных сил КНДР на фоне проходящих учений США и Южной Кореи. По своим характеристикам и внешнему виду они оказались удивительно похожи на уже существующие образцы зарубежной техники. Причем если запущенная на испытаниях в начале мая "Хвасон-икс" по внешнему виду и характеристикам напоминает российский "Искандер", то вторая, протестированная на днях – американский ATACMS.

Источник изображения: topwar.ru

В первых числах мая в средствах массовой информации появились первые сообщения о ракетных испытаниях, проведенных Пхеньяном. По оценке военных экспертов, в КНДР тогда испытали ракету, по своим характеристикам удивительно похожую на "Искандер".

Повторный запуск ракет этого типа состоялся 25 июля. Если до этого момента о информация о схожести с Искандерами была в основном основана на мнениях военных экспертов, то после июльских испытаний свое мнение по вопросу выразило уже Министерство обороны Южной Кореи.

В распространенном в тот день заявлении представитель Объединенного комитета начальников штабов отметил, что согласно анализу, основанному на данных южнокорейской и американской разведок, ракеты малой дальности пролетели около 600 км.

В материалах портала Military Watch отмечается, что "Хвасон-икс" гораздо более точные и маневренные по сравнению с северокорейскими копиями Р-17 "Хвасон-5" и "Хвасон-6".

Третий запуск был осуществлен в присутствии Ким Чен Ына 6 августа. Удар пришелся по острову в Японском море (в северокорейской терминологии – Восточно-Корейское море). Эксперты отмечают, что технологии "Искандера" могли попасть Пхеньяну через третьи руки. Среди возможных поставщиков называется Алжир, многие годы сотрудничающий с КНДР.

Не только "Искандер"

Однако Северная Корея, судя по всему, обращает внимание не только на российские достижения в ракетостроении. 10 августа КНДР опять устроили испытания, на этот раз – оперативно-тактического комплекса, удивительно похожего на американский MGM-140 ATACMS.

Согласно имеющимся данным, максимальная высота полета ракет составила 48 км, дальность – 400 км. Судя по опубликованным фотографиям, ПУ второй системы короче.

В Пхеньяне называют пуски ракет предупреждением, которое КНДР отправляет "воинственным элементам" в Сеуле. В Вашингтоне пуски оценивают как часть переговорной тактики КНДР для усиления собственных позиций на переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
Искандер
Р-17
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Военные учения
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