Военные экологи ВВО с начала работ на арктических островах собрали более 160 тонн металлолома

ЦАМТО, 13 августа. Военнослужащие сводных экологических подразделений Восточного военного округа (ВВО) с начала выполнения работ по очистке территорий на островах Врангеля и Большой Шантар собрали более 160 тонн металлолома.

Так, на острове Врангеля собрано и спрессовано более 140 тонн металлических бочек, всего запланировано собрать около 150 тонн.

Военные экологи подготавливают металлолом к отправке, для этого будут использованы специальные контейнеры. Кроме того, в начале сентября запланировано начать рекультивацию около двух гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.

В свою очередь, на острове Большой Шантар уже собрано и спрессовано около 800 металлических бочек общим весом более 24 тонн.

Всего в ходе выполнения работ запланировано собрать и спрессовать более 1,8 тыс. ед. порожней бочкотары общим весом около 55 тонн.

Также специалистами экологического подразделения планируется произвести демонтаж и ликвидацию разрушенных зданий и сооружений в островной зоне общей площадью около 200 кв. м.

На острове Большой Шантар работы планируется завершить к 1 сентября, на острове Врангеля – в конце сентября текущего года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.